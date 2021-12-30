2021/12/30 | 00:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v95-RsWh2Hk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يجتمع مع وفد يمثل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في منزله بالنجف) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يجتمع مع وفد يمثل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في منزله بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).