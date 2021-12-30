تشيلسي يهدر الفوز على برايتون في الوقت القاتل

2021/12/30 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفشل تشيلسي في الاحتفاظ بتقدمه، ليتعادل مع ضيفه برايتون 1-1 مساء الأربعاء، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل روميلو لوكاكو (28( هدف تشيلسي، فيما أحرز داني ويلبيك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 90+1. وارتفع رصيد تشيلسي إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 24 نقطة في المركز العاشر.

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