الميليشيات في عفرين السورية.. إتاوات واعتقالات وقطع أشجار

2021/12/30 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إتاوات"، و"قطع للأشجار"، و"اعتقالات تعسفية" في عفرين تقوم بها ميليشيات مسلحة، كشف عنها تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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