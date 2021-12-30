اجتماع غانتس وعباس

2021/12/30 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الاجتماع النادر الذي عقده وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الثلاثاء، مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في منزل الأول بتل أبيب، التساؤلات عن سبب انعقاده في الوقت الحالي، وعما إذا كان سيكون مقدمة لفتح مسار جديد لعملية السلام، المتوقفة منذنحو سبعة أعوام.

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