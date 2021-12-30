نصائح بلا سبب - عباس علي العلي

2021/12/30 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لا تقرأ أبدا في كتاب بلا حروفلا تؤمن بقضية ما لها صاحب ولا نسبلا تسير في شوارع مغلقة النهايةلا تسبح في نهر فقد عذريتهوهجره الماء إلى الأبدلا تشعل شمعة تحت أشعة الشمسلا تنتظر مني أن أغادر زمان المكانأو أعود بعكازتين من خشب نخره السوسفما عاد من ذهبأسمع كلامي وأفهم المرامليس بينك وبين الرحيل سوى أيامأما أنا فما زلت أبحث عن عنوانك القادم في دفتر ......





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