{جئنا إلى السلطة بقطار امريكي}: (5-3) علي صالح السعدي - عقيل الناصري

2021/12/30 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري {جئنا إلى السلطة بقطار امريكي}: (5-3) علي صالح السعدي*** وكالة المخابرات المركزية بدأت في الأيام الأولى التي أعقبت الانقلاب بالتعاون مع ملك الأردن حسين ومع شاه ايران واجهزة مخابراتهما في محاولة للتوصل إلى وسيلة لاسقاط عبد الكريم قاسم.



وبحسب ملفات تتعلق بالولايات المتحدة ويعود تاريخها الى 11 تشرين الأول 195 ......





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