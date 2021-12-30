المسار السياسي ما بعد الانتخابات في العراق - مؤيد احمد

2021/12/30 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_احمد الانتخابات والانتفاضةكانت الانتخابات الأخيرة للبرلمان العراقي انتخابات قوى الثورة المضادة، وذلك ببساطة لأنه فقط امْكن طرح الانتخابات واجراؤها بعد ان قُمِعت واُغرِقت في الدماء أقوى انتفاضة ثورية جماهيرية للعمال والكادحين والمعدمين والشبيبة الثورية.



على اثر هذه المجزرة الاجرامية للنظام البرجوازي الاسلامي والقومي وميليشياته بحق هذه الجماهير، قُتل أكثر من 800 منتفض ومنتفضة، وتم اعتقال وتغييب الالا ......





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