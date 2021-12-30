خبراء يدقون ناقوس الخطر.. نشاط داعش الإعلامي يتصاعد في العراق

2021/12/30 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأربعاء، نعت قوات الأمن العراقية عقيدا في الشرطة، كان يعمل في مديرية لإصدار الجوازات في العاصمة بغداد، مؤكدة صحة إصدار لداعش، ظهر فيه العقيد وحوله مجموعة من المسلحين الملثمين، قبل أن يقوم أحدهم بقطع رأسه.

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