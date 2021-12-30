الأوروغواي تسجل أول إصابة بمتحور

2021/12/30 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الصحة في الأوروغواي دانييل ساليناس أن سلطات البلاد رصدت أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.ونقلت قناة "تيليموندو" التلفزيونية عن الوزير قوله: "تم تأكيد وجود متحور "أوميكرون" في الأوروغواي".وأضاف الوزير أن السلطات تتوقع زيادة عدد الإصابات في البلاد على الرغم من التطعيم.وأشار إلى أن الجرعات الثالثة المعززة من اللقاحات سيتم تقديمها بعد 4 أشهر من إتمام التطعيم بالجرعتين، وذلك بدلا من 6 أشهر مثلما كان سابقا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أواخر نوفمبر الماضي.وقد تم رصد المتحور منذ ذلك الحين في أكثر من 100 دولة حول العالم.

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