مصر: نشر ربع مليون جندي لحماية الكنائس في اعياد الميلاد وسط تحريض السلفيين

2021/12/30 | 03:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مصطفى عمارةكشف مصدر أمني في تصريحات خاصة للزمان أن قوات الأمن المصرية أعلنت حالة التأهب القصوى لمواجهة أية انتهاكات خلال الإحتفال بأعياد الكريسماس وأضاف المصدر أنه تم نشر 250 ألف جندي في الشوارع الرئيسية والسفارات وأمام الكنائس والبنوك تحسبا لأية أعمال عنف أو محاولات إحداث للفوضى يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه […]

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