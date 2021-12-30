2021/12/30 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان النوايا الذي وقع بين الأردن وإسرائيل، أو ما سُميّ "الكهرباء مقابل الماء" ما زال يُثير الحنق والجدل في عمان، وهو مثل كرة الثلج تتدحرج وتكبُر، وتزداد كل يوم بسببه حاله الغضب.

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