العراق.. موجة رابعة من كورونا؟

2021/12/30 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي استعدادات وزارة الصحة لمواجهة متحور أوميكرون في العراق؟

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