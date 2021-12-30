مبعوثة أميركية للمرأة الأفغانية.. من هي رينا أميري؟

2021/12/30 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأسبوع ذاته الذي أعلنت فيه طالبان إن النساء لن يتمكن من السفر بمفردهن إذا كانت مسافة السفر طويلة نسبيا، عين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مبعوثة خاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق النساء في أفغانستان.

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