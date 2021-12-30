بيغاسوس.. خبير يعلق على اختراق هواتف معارضين بولنديين

2021/12/30 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر خبير في أمن الانترنت ساعد في كشف اختراق هواتف سياسيين في بولندا أن استخدام برمجية "بيغاسوس" ضد ثلاثة معارضين للحكومة البولندية ليس على الأرجح سوى "قمة جبل الجليد".

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