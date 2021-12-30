2021/12/30 | 06:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، الضوء على أبرز المعالم الاقتصادية للمملكة وذلك خلال الخطاب السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد السعودي.. أبرز ما قاله الملك سلمان من النفط إلى الترفيه ومكافحة الفساد بالخطاب السنوي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد السعودي.. أبرز ما قاله الملك سلمان من النفط إلى الترفيه ومكافحة الفساد بالخطاب السنوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).