اعتبارا من الـساعة 7 صباح اليوم.. السعودية تعود لتطبيق قواعد التباعد ولبس الكمامة

2021/12/30 | 06:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، البدء بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وذلك مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" والمتحورات عنه.

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