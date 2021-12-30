الجزائر تعلن ضبط شحنة مخدرات كبيرة قادمة من المغرب

2021/12/30 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الجزائرية من إحباط محاولات إدخال 15 قنطارا من مادة الكيف المخدرة عبر الحدود مع المغرب، وتوقيف 19 تاجر مخدرات، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

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