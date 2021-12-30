مقتل ثمانية أشخاص بينهم اطفال في إطلاق نار في المكسيك

2021/12/30 | 07:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت السلطات المكسيكية الخميس مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفلان بإطلاق نار في إحدى مناطق وسط البلاد التي غالبا ما تشهد صراعا على النفوذ بين عصابات المخدرات.وأفاد مكتب المدعي العام أن مسلحين إثنين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على منازل في بلدية سيلاو بولاية غواناخواتو في وقت متأخر من الليل.وأضاف أن من بين القتلى طفلا يبلغ عاما واحدا وفتاة في السادسة عشرة.وأصبحت غواناخواتو واحدة من أكثر ولايات المكسيك عنفا بسبب الصراع بين عصابتي "سانتا روزا دي ليما" و"خاليسكو نيو جينيريشن".وتتنازع العصابتان السيطرة على تجارتي المخدرات الوقود المربحتين في الولاية.وأدى هجوم مماثل الى مقتل 11 شخصا في سيلاو منتصف تشرين الثاني/.

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