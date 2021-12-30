العراق.. تحويل سجن لداعش إلى مكان تعليمي وترفيهي

2021/12/30 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت "بقعة من الأمل، بعد فترة من الشقاء" في ظل سيطرة تنظيم داعش، حيث تم تحويل مبنى كان يستخدمه عناصر التنظيم كسجن، إلى "مساحة آمنة للفتيات والفتيان، ومكانا للتعليم الترفيهي والقيام بأنشطة بناء السلام" في مدينة الرمادي غرب بغداد.

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