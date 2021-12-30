استكشاف الفضاء في 2022.. ناسا تطلق رحلة إلى مكان غير مكتشف

2021/12/30 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلل عام 2021 إطلاق تليسكوب جيمس ويب الفضائي بنجاح، وإطلاق مركبة فضائية لاختبار إمكانية تغيير مسار كويكب في الفضاء.فما الذي ينتظره عالم استكشاف الفضاء في 2022.

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