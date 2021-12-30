من - ديوجين - الى شنور - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/12/30 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي حجب عنه الشمس ، فشعر " ديوجين " بالبرد واصطكت اسنانه ثم سمع صوتاً قوياً آسراً يعرض عليه المساعدة ، فتساءل : اية مساعدة ! ؟ ان ذهنه خال تماماً من تصور حياة اخرى يعيشها ، ولا تسكنه اية فكرة او مخطط لتغيير مكانه ، واعادة تشكيل ذاته وصبها على الصورة التي يحبها هذا الفارس الذي يحجب عنه أشعة الشمس ودفئها اللذيذ .



رفض " ديوجين " عروض الاسكندر ، وتمسك باختياره .



شعر بانه يفقد ذاته لو ترك مسكنه في الب ......





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