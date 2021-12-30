مبادرة ال18 - المنصور جعفر

2021/12/30 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هدف هذا النص تمحيص المبادرة السياسية التي تقدمت بها إلى الحركة السياسية السودانية ثمانية عشرة من الشخصيات السياسية والمدنية جلهم ذوي تاريخ ناصع إمتاز بالعطاء السخي والنأي عن الأنانيات الشخصية أو المهنية أو الحزبية بل لهم سمت ليبرالي تقدمي يضاد الطائفية والعشائرية ويرفض النخبوية الحزبية والعسكرية والجهوية والتجارية بل يميلون إلى تجويد عمومية الدولة وإصلاح أحوالها والمجتمع عبر وزن ديمقراطي لحقوق ال ......





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