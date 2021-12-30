خبيرة تغذية تكشف نتائج التخلي عن تناول الخبز

2021/12/30 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الخبز يوميا، يؤثر في عملية الهضم وزيادة الوزن.وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى المشكلات التي يمكن تجنبها بالتخلي عن […]

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