كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط شجرة عملاقة على سيارة مسرعة فجأة

2021/12/30 | 08:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوط شجرة عملاقة على سيارة تابعة لدائرة النقل على طريق سريع بولاية أوريغون الأمريكية، حيث كادت أن تسحق المركبة التي كانت تسير على الطريق الذي تكسوه الثلوج ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى جراء الحادث الذي وقع بشكل مفاجئ.

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