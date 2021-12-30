المكسيك.. مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان بإطلاق نار

2021/12/30 | 08:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الخميس، مقتل 8 أشخاص على الأقل بينهم طفلان بإطلاق نار في إحدى المناطق وسط البلاد، والتي غالبا ما تشهد صراعا على النفوذ بين عصابات المخدرات.وذكر مكتب المدعي العام، أن مسلحين إثنين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على منازل في بلدية سيلاو بولاية غواناخواتو في وقت متأخر …

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مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان بإطلاق نار أولاً على النور نيوز.

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