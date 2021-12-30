2021/12/30 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل سيحد من الفساد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل سيحد من الفساد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل سيحد من الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).