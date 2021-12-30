2021/12/30 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أنَّ الحكومة المقبلة ستعدل بموازنة 2022 بالرغم من أنَّها معدّة بصورة صحيحة من قبل وزارة المالية لتكون من أول مهام الحكومة الجديدة، مبيناً أنَّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستحقات قرار 315..



جدل شعبي وتطمينات حكومية المركز الخبري الوطني.

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