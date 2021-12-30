باستقبال سفير السعودية.. طريقة جلوس وزير خارجية باكستان تثير تفاعلا

2021/12/30 | 09:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي لسفير المملكة العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، في العاصمة الباكستانية، إسلام اباد.

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