إرتفاع في أسعار النفط مع سرعة إنتشار اوميكرون

2021/12/30 | 09:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.79 دولاراً للبرميل.

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