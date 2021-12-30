2021/12/30 | 09:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال مترجم عراقي تعاون مع الأمريكيين، طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، إن الجيش الأمريكي استخدم أثناء اعتقال الطاغية صدام حسين، بودرة مخدرة.وأكد المترجم، أنه رافق العسكريين الأمريكيين الذين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذكرى إعدامه ..



القصة الكاملة لاعتقال صدام المركز الخبري الوطني.

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