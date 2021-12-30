2021/12/30 | 09:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن اطلاق رواتب شريح المعين المتفرغ، داعيا اصحابها للتوجه الى منافذ الصرف الالكترونية في بغداد والمحافظات.وقال النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، علي جعفر الحلو في بيان، إن “الهيئة اكملت جميع الاجراءات الادارية والفنية والمالية المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للدفعة […]

ظهرت المقالة العمل تعلن عن إطلاق راتب المعين المتفرغ أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن عن إطلاق راتب المعين المتفرغ) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن عن إطلاق راتب المعين المتفرغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).