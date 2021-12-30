وزارة العمل تطلق رواتب شريحة من المستفيدين

2021/12/30 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، اطلاق رواتب المعين المتفرغ ابتداء من صباح اليوم الخميس .

وقال النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (30 كانون الاول 2021)، إن" الهيئة اكملت جميع الاجراءات الادارية والفنية والمالية المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للدفعة (١٢) لشهر كانون الاول ٢٠٢١ وبانتظار إشعار الصرف من المصارف المعنية وهي كل من (الرافدين، الرشيد، اشور)".

وبين " التزام الهيئة بالتوقيتات الزمنية التي حددتها سابقا لاطلاق راتب المعين المتفرغ في موعد اقصاه من(٢٥ الى ٣٠) من كل شهر".

ودعت الهيئة جميع المستفيدين لراتب المعين المتفرغ إلى استلام مستحقاتهم وتصفير بطاقاتهم نظرا لانتهاء السنة المالية الحالية وبداية سنة مالية جديدة، مبينة أن آخر يوم لاستلام الرواتب هو يوم الخميس الموافق 13-1-2022 وذلك بسبب إجراءات تدقيقة بين الهيئة والمصارف راجين الالتزام بالتوقيتات المحددة، وفق البيان.

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