2021/12/30 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء بالدراسة المسائية المركز الخبري الوطني.

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