مانشستر سيتي يتجاوز برينتفورد ويحلق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

2021/12/30 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأربعاء ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم “البريميرليغ”.ويدين السيتي بالفضل في […]

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