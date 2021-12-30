كركوك: ضبط ’خلية إرهابية’ كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات المحافظة

2021/12/30 | 09:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت قوة من استخبارات وأمن كركوك، الخميس، من القاء القبض على "خلية إرهابية" كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات المحافظة.

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وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الاول 2021)، انه "بعملية نوعية وجهد استخباراتي مميز، ونتيجة لمعلومات دقيقة ، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك".

واضاف البيان ان "العملية جرت بتنسيق عالٍ بين مفارز المديرية الميدانية وقوة اقتحام قائد شرطة المحافظة والفرقة الثامنة جيش عراقي".

وتابع البيان "اعترف الارهابيون بأنهم أجروا جولات استطلاعية لجمع المعلومات حول عدد أبراج الحراسة في مبنى التسفيرات وانهم تفاجؤا بمباغتة الأجهزة الأمنية لهم دون ان يشعروا".

ولفت الى ان "أحد الاراهبيين يقوم بتزويد عصابات داعش الإرهابية بأسماء المواطنين المتعاونين مع القوات الأمنية ويقوم الآخر بتزويد عناصر العصابات الإرهابية بمستمسكات ثبوتية مزورة تساعدهم على التنقل والتخفي من الأجهزة الأمنية في قاطع الرياض حيث كانوا ينقلون المواد الغذائية والمؤن بعجلات مسروقة تحمل أوراق مزورة".

واشار البيان الى انه "كان من ضمن المجموعة الإرهابية من شارك بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية وقوات البيشمركة لكن عيون الاستخبارات والأمن كانت لهم بالمرصاد وهي تؤكد ان لا مكان للإرهابيين في أرض العراق الغالي وان ملاحقتهم ستتم ليلا ونهاراً حتى القضاء عليهم نهائياً وتطهير الأرض من رجزهم".

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