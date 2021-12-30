2021/12/30 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج قبول الطلبة من فئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2022/2021.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بلغ عدد المتقدمين المصادق على بياناتهم من مؤسسة الشهداء (6864) طالبا فيما بلغ عدد المقبولين منهم (5214) طالبا موزعين على فئات ذوي الشهداء …

ظهرت المقالة التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).