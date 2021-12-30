2021/12/30 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الخميس، القاء القبض على المتهمين الذين استهدفوا الشركة الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي.وذكر الغزي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مستهدفي الشركة الصينية في حقل الغراف النفطي المركز الخبري الوطني.

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