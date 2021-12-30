2021/12/30 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع تمكن فريق نادي الجيش بإحراز المركز الأول في ختام بطولة ( قادة النصر ) لأندية العراق بكرة الماء التي احتضنها مسبح الشعب الاولمبي المغلق واستمرت على مدى يومين. وقال امين سر اتحاد اللعبة هاشم محمد الخزرجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" الفرق المشاركة في البطولة كانت على مستوى عالٍ من الأداء البدني والمهاري والذي نتجت عنه منافسات مشوقة ونتائج رائعة "، مبيناً، أن " المركز الأول كان من نصيب نادي الجيش الرياضي، فيما حصل نادي الحشد الشعبي على المركز الثاني ونادي الاعظمية ثالثاً".واضاف الخزرجي ان" لقب هداف الدوري منح للاعب سعد علي حسين من نادي الاعظمية، وافضل حارس مرمى كان الحارس عبدالرزاق طلال من نادي الجيش فيما كان لقب الفريق المثالي من نصيب نادي السلام الرياضي".ودعى الخزرجي الجهات المسؤولة عن الرياضة الى مزيد من الدعم لرياضة كرة الماء لمواصلة تحقيق النتائج المتقدمة للنهوض بواقع اللعبة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش بطلاً لأندية العراق بكرة الماء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش بطلاً لأندية العراق بكرة الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).