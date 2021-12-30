الرافدين تؤكد إستمرارها بإصدار الماستر كارد للمتقاعدين في عمان

2021/12/30 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، استمراره في اصدار بطاقات الماستر كارد للمتقاعدين المتواجدين في العاصمة الاردنية عمان.وقال المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان أغلب المتقاعدين تم تسليم البطاقة الالكترونية لهم ورفع الرواتب عن طريقها.وأشار الى ان فرع صويفية في عمان هي الجهة المعنية باصدار تلك البطاقة …

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