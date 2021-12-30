أخلاق البروليتاريا - عبد السلام أديب

2021/12/30 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب في نص شهير حول الاخلاق والأخلاق الشيوعية، يميز فلادمير اليتش أوليانوف - لينين بدقة بين أخلاق البرجوازية المهيمنة وأخلاق الطبقة العاملة من عمال وفلاحين، ويميز الأخلاق البروليتارية بقوله ليس ثمة أخلاق خارج نطاق المجتمع الإنساني، وأن القول بوجودها خارج المجتمع هو مجرد خداع وتضليل، فهي خاضعة بنظرنا، لمصالح نضال البروليتاريا الطبقي.وينتقد لينين المرجعية الأخلاقية للطبقات الحاكمة الفوقية بقوله ......





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