الرافدين يعلن استمراره بإصدار الماستر كارد للمتقاعدين في عمان

2021/12/30 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، عن استمراره في إصدار بطاقات الماستر كارد للمتقاعدين المتواجدين في العاصمة الاردنية عمان.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “أغلب المتقاعدين تم تسليم البطاقة […]

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