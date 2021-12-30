2021/12/30 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_خالد قامت السلطات المصرية، يوم الخميس 23 ديسمبر، بعملية ترحيل جديدة في حق 25 من طالبي اللجوء الإريتريين، وذلك حسب ما ذكرته منصة اللاجئين في مصر بعد نقلهم من مقر احتجازهم في أسوان.



وصرحت منصة اللاجئين بوجود أكثر من 200 محتجز إريتري من بينهم 44 طفل في عدة مقار احتجاز في أسوان.لم تكن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها السلطات المصرية بترحيل طالبي اللجوء الإريتريين، ففي أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاجئون في مصر.. معاناة مضاعفة - كريم خالد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاجئون في مصر.. معاناة مضاعفة - كريم خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).