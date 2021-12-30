بيان جديد للرافدين يخص المتقاعدين العراقيين في عمان

2021/12/30 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن استمراره في اصدار بطاقات الماستر كارد للمتقاعدين المتواجدين في العاصمة الاردنية عمان.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اغلب المتقاعدين تم تسليم البطاقة الالكترونية لهم ورفع الرواتب عن طريقها".

وأضاف، ان "فرع صويفية في عمان هي الجهة المعنية باصدار تلك البطاقة للمتقاعدين ".

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