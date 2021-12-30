تعرف على الموقف الأمني والمروري في بغداد

2021/12/30 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الخميس، الموقف الأمني والمروري في بغداد.وتشهد شوارع العاصمة بغداد ازدحامات خفيفة في بعض الشوارع التي تؤدي الى الجامعات وبعض السيطرات في المناطق الشعبية.كما تمت اعادة التيار الكهربائي في اغلب مناطق العاصمة بعد انقطاع استمر لاكثر من يومين. اما فيما يخص الوضع الامني جيد ولم يتم تسجيل اي خرق خلال الساعات الماضية.

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