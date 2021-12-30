بدءا من الخميس.. موجة طقس سيء تضرب مصر

2021/12/30 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس حتى بدايات الأسبوع المقبل، بحسب مراسل "الحرة".

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