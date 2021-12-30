2021/12/30 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نجحت مجموعة من شباب العراق في تحويل مبنى كان يستخدمه تنظيم داعش كسجن، إلى مساحة آمنة للفتيات والفتيان، ومكانا للتعليم الترفيهي والقيام بأنشطة بناء السلام .وكان المبنى في السابق يتبع لوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



تحويل سجن لداعش إلى مركز تعليمي وترفيهي المركز الخبري الوطني.

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