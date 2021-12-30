2021/12/30 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجة، اليوم الخميس، أن العراق جاء ثانياً بأكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية خلال 11 شهر من العام الحالي 2021.وقال رئيس الجمعية خيري الدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ثاني أكبر مستورد للمقبلات التركية المركز الخبري الوطني.

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