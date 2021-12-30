التعليم تعلن عن نتائج القبول للطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

2021/12/30 | 10:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن نتائج القبول للطلبة من فئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2022/2021.وقالت الوزارة في بيان، ان “عدد المتقدمين المصادق على بياناتهم من مؤسسة الشهداء بلغ (6864) طالبا فيما بلغ عدد المقبولين منهم (5214) طالبا موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (5003) ضمن القناة […]

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