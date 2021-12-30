وسائل اعلام تكشف عن اجتماع سعودي اسرائيلي افتراضي

2021/12/30 | 10:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه أن بلينكن تحدث مع "عدة" وزراء خارجية في الاجتماع.

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