2021/12/30 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تخلل عام 2021 إطلاق تليسكوب جيمس ويب الفضائي بنجاح، وإطلاق مركبة فضائية لاختبار إمكانية تغيير مسار كويكب في الفضاء.فما الذي ينتظره عالم استكشاف الفضاء في 2022؟ وفق تقرير نشرته شبكة “سي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عام 2022..



ناسا تطلق رحلة إلى مكان غير مكتشف المركز الخبري الوطني.

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